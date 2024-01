La Gazzetta presenta Milan contro Roma: "Sfida ad alta tensione"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina presenta la sfida tra Milan e Roma, mettendo di fronte i due allenatori Stefano Pioli e Josè Mourinho, entrambi sotto il tiro delle critiche per una stagione poco esaltante, fino a questo momento. La rosea oggi titola: "Milan-Roma, ad alta tensione". Su Pioli poi scrive: "Pioli chiede la svolta". E vengono riportate alcune sue parole della conferenza stampa: "Nessuno è soddisfatto e manca un difensore".

Per la Gazzetta anche un chiarimento su alcune scelte in campo: "Theo torna in fascia. Gabbia subito titolare". Il titolo su Mourinho invece è fatto dalle stesse parole del tecnico portoghese: "Non sono Harry Potter, impossibile fare magie". Per i giallorossi saranno 9 gli assenti totali.