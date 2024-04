La Gazzetta promuove Chukwueze: "Finalmente SuperChuk con i suoi sprint"

Come sempre capita al termine di un turno di campionato, la Gazzetta dello Sport propone un pagellone sulla giornata che si è appena conclusa. Un posto, tra i voti positivi, c'è anche per un giocatore del Milan che contro il Lecce si è distinto nella partita vinta per 3-0. Si tratta di Samuel Chukwueze che finalmente, piano piano, sta uscendo dal guscio e nell'ultimo periodo, aiutato da un gol che gli ha dato fiducia e dalle prestazioni globali della squadra, si sta affermando su buoni livelli. La Gazzetta gli dà 7 e titola: "Finalmente SuperChuk con i suoi sprint".

Nella valutazione seguente per Samuel Chukwueze, si legge: "Se l'è presa comoda, ci ha messo un po' di tempo, ma alla fine Samuel Chukwueze ce l'ha fatta a diventare SuperChuk (non ci sia chi pensi male questo soprannome è soltanto un omaggio a Alan Ford, un vecchio fumetto. L'esterno nigeriano è stato il grimaldello di Milan-Lecce 3-0. Con i suoi strappi ha aperto la partita. Si è rivisto l'attaccante che aveva impressionato nel Villarreal, in Spagna. Potente e dirimente, creativo e dentro la partita. Chukwueze è emblematico della stagione del Milan, riassumibile così: non è mai troppo tardi e c'è ancora l'Europa League".