La Gazzetta punta il dito: "Il mercato resta un fallimento. E' l'ora di Ibra"

La Gazzetta dello Sport non ci va giù leggera nell'individuare le colpe in questo momentaccio rossonero, mettendo dentro al calderone anche le strategie estive per il mercato. Questo il titolo della rosea questa mattina: "Il mercato resta un fallimento. E' l'ora di Ibra". Secondo l'autore del pezzo i risultati che si speravano di raggiungere con i tanti nuovi acquisti, non stanno arrivando. Reijnders è in calo ma sono gli attaccanti a preoccupare: Jovic è nullo, anche Okafor non ha cambiato l'inerzia, Romero neanche lui.

Per la rosea manca leadership ed è per questo che si accelererà il capitolo Zlatan Ibrahimovic. Secondo le indiscrezioni, Cardinale sarà a Milano nelle prossime ore non solo per la Champions ma anche per chiudere la trattativa che farebbe rientrare lo svedese in società. Tutto sta nelle mani di Ibra che ha sul tavolo un'offerta e deve decidere se accettarla o meno.