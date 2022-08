La Gazzetta recita: "Facilità di gioco, la fame dei giovani. Pioli è soddisfatto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un focus su ciascuna delle big di Serie A, a meno di due settimane dall'inizio del campionato. Per quanto riguarda il Milan il titolo recita: "Facilità di gioco, la fame dei giovani. Pioli è soddisfatto". Al netto del primo tempo sciagurato contro lo ZTE, il Milan è ripartito da dove aveva lasciato: squadra che gioca a memoria e con testa, anche grazie alla spensierata gioventù - ormai sempre più esperti - di chi va in campo. I Campioni d'Italia ripartono dai propri meccanismi oliati in cui sembrano essersi inseriti bene i nuovi innesti come Adli e Pobega. Il promosso per eccellenza è Pierre Kalulu mentre è da rivedere Brahim Diaz che, da oggi, sarà stimolato ancora di più anche dall'arrivo di De Ketelaere.