La Gazzetta recita: "Il diavolo fa quadrato: 'Gruppo sano e sempre unito, basta falsità'"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nel pomeriggio di ieri Davide Calabria ha deciso di rompere il silenzio e di intervenire, da capitano, sulle tante voci - onestamente grottesche e assolutamente infondate - riguardo a possibili screzi e litigi ai limiti della realtà che si starebbero verificando nello spogliatoio del Milan. Voci che stanno girando sui social e su whatsapp da diversi giorni. Il messaggio di Calabria, diretto al punto, viene ripreso stamattina dalla Gazzetta dello Sport: "Gruppo sano e sempre unito, basta falsità" (QUI trovate il testo integrale riportato da MilanNews.it). Un segnale di compattezza e di unione che vuole rimarcare ancora una volta come tutta la squadra (in molti hanno ricondiviso il messaggio del capitano) sia assolutamente concentrata sul campo per uscire da un momento difficile che però non ha minato lo spirito del gruppo.