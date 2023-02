La Gazzetta recita: "La spinta di Cardinale. Gerry vota Pioli"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria con il Tottenham, ancora un primo round in attesa del ritorno, ha consegnato tante certezze al Milan in campo e fuori. Una di queste è senza dubbio la fiducia di Gerry Cardinale che per la terza volta ha presenziato a San Siro in questa stagione. La Gazzetta dello Sport titola così: "La spinta di Cardinale", aggiungendo nel sottotitolo "Gioco all'inglese e concretezza. Gerry vota Pioli". Il numero uno di RedBird nel pomeriggio della partita con gli Spurs è stato a cena con Maldini e Furlani con cui si sono ritrovati sulla stessa linea di pensiero come dichiarato dallo stesso direttore dell'area tecnica nei momenti antecedenti al calcio di inizio: aggiornamenti sul momento e sottolineatura del fatto che la politica della sostenibilità sia quella da perseguire. In tutto questo Cardinale ha avuto modo anche di abbracciare Pioli e la squadra prima della partita, rinnovando la fiducia al tecnico di Parma di cui apprezza il gioco e la concretezza.