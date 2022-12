La Gazzetta recita: "Maignan rischia la Supercoppa. Per Sportiello la Dea spara alto"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto sul caso Mike Maignan, alla luce della notizia che il portiere francese almeno ancora per due settimane starà fermo ai box prima di svolgere nuovi esami. Quelli effettuati nelle scorse ore non hanno evidenziato migliroamenti nella fase di recupero dall'infortunio al polpaccio. La rosea ha titolato: "Maignan rischia la Supercoppa. E per Sportiello la Dea spara alto". Ora l'estremo difensore rischia di saltare gran parte del mese di gennaio, derby di Supercoppa in Arabia Saudita compreso. L'alternativa numero uno rimane Marco Sportiello, che comunque dovrebbe arrivare l'estate prossima a zero, ma l'Atalanta non è intenzionata a farlo partire per doversi mettere ora a cerca un nuovo secondo. Addirittura alcune fonti interne al club, riporta la Gazzetta, avrebbero fatto trapelare una richiesta di 7 milioni da parte della Dea: cifra che, vista la situazione, appare un po' sconvolgente.