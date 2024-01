La Gazzetta ricama su Adli: "Nuova vita al centro. Dirige anche con l'Udinese"

Yacine Adli si è guadagnato le copertine dei giornali nell'ultima settimana dopo la gara contro la Roma di domenica scorsa in cui è stato migliore in campo e in cui ha trovato il primo gol in rossonero. Ora Pioli, senza Bennacer impegnato in Coppa d'Africa, si fida di lui e lo riproporrà al centro del campo questa sera nella partita in casa dell'Udinese.

La Gazzetta dello Sport, per questo motivo, titola così: "Adli, una nuova vita al centro. Dirige anche con l'Udinese". In mezzo al campo il francese sta trovando sempre più le misure: non inventa solamente ma lotta e ha cominciato pure a segnare. Non un caso che ieri Pioli lo abbia etichettato come un nuovo acquisto per il suo Milan in vista del girone di ritorno che è arrivato già alla sua seconda giornata.