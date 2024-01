La Gazzetta riporta le parole di Cardinale: "Avere un club? Mai provato uno stress così"

Nella giornata di ieri sono uscite - anche QUI su MilanNews.it - alcune nuove dichiarazioni di Gerry Cardinale, proprietario del Milan e manager di RedBird che è stato intervistato da GQ Sport. La Gazzetta dello Sport questa mattia riprende quanto detto dal numero uno rossonero e mette in risalto la frase più significativa di tutta l'intervista così: "Avere un club? Mai provato uno stress così".

Questa la dichiarazione completa di Cardinale: "Ho sempre considerato lo sport come qualsiasi altro settore. È stressante possedere cose in generale, essere un fiduciario per il capitale di terzi. Ora ho un nuovo livello di stress che non ho mai sperimentato prima. Mi dà fastidio..."