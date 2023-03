La Gazzetta riporta le parole di Pioli: "Non abbiamo preparato la partita in funzione del Tottenham"

MilanNews.it

Brusca frenata da parte dei rossoneri, che perdono in casa della Fiorentina per 2-1. La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Stefano Pioli nel post partita: "La Fiorentina ha fatto meglio per qualità ed energia. Nella ripresa abbiamo fatto un po’ di più ma non è bastato. Non abbiamo mai pensato al Tottenham e non abbiamo preparato la partita in funzione di Londra.