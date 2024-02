La Gazzetta riprende le parole di Furlani: "Siamo con Pioli, annoiato dalle voci"

Ieri sera il Milan ha lanciato in anteprima la quarta maglia per la stagione 2023/2024 e ai microfoni dei giornalisti ha parlato anche l'amministratore delegato del club rossonero Giorgio Furlani che ha ribadito la fiducia del club a Stefano Pioli. La Gazzetta dello Sport, infatti, questa mattina riporta quanto pronunciato da Furlani con questo titolo: "Siamo con Pioli, annoiato dalle voci. Stadio? Si va avanti". Per leggere tutte le dichiarazioni di Furlani all'evento di ieri sera, CLICCA QUI.

Nello specifico Furlani ha parlato così del futuro di Stefano Pioli: "Sì, anche a me annoiano tanto le voci sulla panchina del Milan a febbraio. L’ho sempre detto, Pioli è il nostro mister, la società è con lui, l’ha ripetuto anche Zlatan perché queste voci annoiano ed infastidiscono. Siamo grati di quello che ha fatto e siamo fortunati ad averlo con noi". Poi sulla faccenda nuovo stadio ha aggiunto: "Noi abbiamo questo progetto a San Donato, andiamo avanti per la nostra strada. È un iter lungo, ovviamente, ma speriamo di avere uno stadio nuovo il prima possibile".