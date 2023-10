La Gazzetta rivela: "Tonali senza stipendio. E rischia di allenarsi in solitudine"

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla del caso Sandro Tonali. Oggi l'ex rossonero sarà in campo - o comunque a disposizione - di Howe per la gara del Newcastle di Premier League. Verosimilmente però sarà l'ultima partita per il centrocampista prima dell'ufficializzazione della squalifica che potrebbe arrivare in settimana. Intanto la rosea rivela: "Tonali senza stipendio".

E specifica: "Sandro rischia anche di allenarsi in solitudine. Durante lo stop, l'ingaggio sarà congelato". Dunque una sorte diversa rispetto a quella di Fagioli che, invece, continuerà a essere pagato dalla Juventus. Per quanto rigaurda l'allenamento con i compagni dipenderà dal tipo di pena che gli verrà comminata.