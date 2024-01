La Gazzetta: "San Siro americano. Cardinale sorveglia la zona Champions"

Milan e Roma questa sera si incontreranno a San Siro e ci sarà la sfida tra due allenatori in difficoltà, ma anche la sfida sugli spalti tra due proprietari americani. Da un lato Gerry Cadinale, che oggi torna allo stadio per questo "derby" speciale; dall'altro Dan Friedkin che sta facendo profonde riflessioni sul futuro, in particolare sulla gestione tecnica sia a livello dirigenziale che di campo.

La Gazzetta dello Sport oggi titola: "San Siro americano". Poi aggiunge sui due statunitensi. "Cardinale sorveglia la zona Champions, Friedkin riflette sul futuro giallorosso". Nello specifico, Cardinale torna allo stadio e sarà accanto a Zlatan Ibrahimovic, per la prima volta da quando lo ha nominato advisor. Se a Natale il bilancio del manager era stato positivo, ora per Cardinale è cruciale che si centri l'obiettivo dei primi quattro posti per non perdersi i soldi della Champions League. Questa è la priorità del Milan poi tutti decideranno il nuovo allenatore, se così sarà, a giugno, con Cardinale che avrà, ovviamente, l'ultima parola.