La Gazzetta scrive: "Affondo Zirkzee o scatto Sesko. Milan, ora scegli"

Nonostante non ci sia ancora l'ufficialità sul nome del nuovo allenatore e non ci sia, a onor del vero, neanche quella dell'addio di Stefano Pioli, il Milan prosegue in parallelo la caccia alla nuova punta. Questo perchè il club ritiene che i due candidati principali siano effettivamente talenti che possano andare bene qualsiasi sarà la guida tecnica che andrà a dirigere le operazioni a Milanello da inizio luglio in poi. I due nomi sono ovviamente quello di Joshua Zirkzee del Bologna e quello di Benjamin Sesko del Lipsia.

La Gazzetta dello Sport scrive così questa mattina: "Affondo Zirkzee o scatto Sesko, il Diavolo è pronto. Milan, ora scegli". Nel sottotitolo del pezzo si legge: "I rossoneri investiranno il grosso del buget sul 9: l'olandese preferisce l'Italia e intanto per lo sloveno il prezzo è salito". Per Zirkzee il Milan può fare leva sulla volontà del calciatore mentre per Sesko c'è una clausola da almeno 65 milioni. La rosea scrive sul centravanti del Bologna: "Per Zirkzee il Milan si è mosso da tempo: la mancata vetrina dell'Europeo può aiutare". E poi replica sulla punta del Lipsia: "I tedeschi vogliono prolungare il contratto con il loro gioiello: su di lui c'è anche il pressing delle big di Premier".