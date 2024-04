La Gazzetta scrive: "Milan, formato Europa. Pioli rivede Loftus"

Si avvicina sempre di più l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma. Giovedì alle 21 saranno i rossoneri a ospitare i giallorossi a San Siro mentre sette giorni più tardi si invertiranno i ruoli con il Diavolo che andrà in visita all'Olimpico. Il Milan viene da un momento oggettivamente molto positivo e vuole dare seguito, sfruttando i suoi uomini in più in campo europeo. Per questo la Gazzetta dello Sport questa mattina titola così: "Milan, formato Europa". La rosea sceglie come protagonista della sfida Ruben Loftus-Cheek che tornerà in campo dopo aver saltato l'ultimo turno contro il Lecce in campionato per una squalifica.

Sul centrocampista ex Chelsea la Gazzetta scrive: "Pioli rivede Loftus. Forza, testa e gol per riprendersi la semifinale". L'obiettivo di Pioli è la seconda semifinale europea in due anni, per farlo c'è un Loftus-Cheek in più: l'inglese in Europa League si è dimostrato a suo agio. Nel sottotitolo infatti viene aggiunto: "L'inglese torna contro la Roma dopo il turno di squalifica: con 8 reti nel 2024 è l'uomo chiave dei rossoneri. Con lui torna l'undici tipico: Pulisic a destra e impatto fisico". A livello tattico Loftus viene paragonato a Milinkovic-Savic che un tempo fu allenato da Pioli: "Tecnica e chili per dominare", puntualizza la rosea.