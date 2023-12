La Gazzetta scrive: "Pioli si rilancia nella corsa scudetto"

Il Milan vince 3-1 con il Frosinone e lo va con una prestazione sicuramente non scintillante ma certamente molto solida, virtù della voglia di ritrovare le certezze e facilitata da scelte coraggiose ma alla fine azzeccate di Stefano Pioli. L'allenatore rossonero si prende la scena questa mattina, al netto di Jovic autore di gol e assist, e la Gazzetta dello Sport scrive: "Pioli si rilancia nella corsa scudetto". Al momento il Milan è a soli tre punti dall'Inter, che stasera gioca a Napoli, e a quattro dalla Juventus che venerdì ha sconfitto il Monza.

Il tecnico rossonero ha parlato della corsa al titolo nel post partita: "È una vittoria molto importante, la continuità è fondamentale per le prime posizioni. Dobbiamo trovare continuità per poter lottare fino alla fine per il vertice. Siamo partiti per vincere lo scudetto, siamo in ritardo ma a marzo dobbiamo cercare di essere lì a giocarcela, occorre spingere forte".