La Gazzetta scrive: "Pioli vuole l'euro-stella. Salva la stagione"

Il Milan non vincerà la seconda stella. Anzi, i rossoneri dovranno ingoiare la pillola di vedere l'Inter arrivare al ventesimo campionato prima di loro. Ma se questa medicina va ingerita, tanto vale addolcirla e in questo senso l'Europa League è la soluzione migliore. Inoltre un'eventuale vittoria nella competizione consegnerebbe nelle mani rossonere il decimo trofeo europeo nella storia rossonera (senza considerare le Supercoppe), dopo 7 Champions e 2 Coppa delle Coppe. Per questo stamattina la Gazzetta dello Sport titola così: "Pioli vuole l'euro-stella". Non sarà quella brillante che si inseguiva a inizio campionato ma potrebbe lenire il dolore.

La rosea continua nel sottotitolo: "Milan, tutto sulla coppa tabù. E se fa dieci salva la stagione". Ad aggiungere importanza alla competizione europea c'è anche il fatto che il Milan non ha il trofeo nella sua bacheca e dunque sarebbe un'assoluta prima volta. Ma soprattutto si vuole provare a rendere memorabile una stagione che altrimenti passerebbe come un altro anno privo di trofei, nonostante una squadra costruita - sulla carta - per portarne a casa qualcuno o almeno per competere. Poi ci sarebbe anche il discorso del futuro di Pioli: il tecnico con una vittoria potrebbe mettere in difficoltà il club a fine stagione.