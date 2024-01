La Gazzetta scrive sul Milan: "Nuovo difensore in sospeso"

vedi letture

La dirigenza rossonera ha passato il mese di gennaio a sondare l'opportunità per rinforzare il reparto difensivo rossonero dopo i tanti infortuni patiti nella prima metà di stagione. Oggi la Gazzetta dello Sport, a una settimana circa dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, ha scritto così in merito alle strategie del club rossonero: "Nuovo difensore in sospeso. Thiaw accelera".

Con il ritorno positivo di Gabbia e l'affidabilità garantita da Simic, oltre che il buon momento di Kjaer, potrebbero portare la squadra di Furlani e Moncada a mettere in stand-by le trattative, a meno che non si verifichino opportunità vantaggiose dell'ultimo secondo. Questo anche perché finalmente uno dei tre difensori titolari di inizio stagione, Malick Thiaw, vede la luce: può tornare tra una ventina di giorni in gruppo e in campo tra circa un mese.