La Gazzetta scrive: "Thiaw tornerà già con il Monza"

I problemi difensivi del Milan, che ci sono e sono evidenti, sembrano più causa di un problema di reparto che di prestazioni dei singoli. Anzi, se si considera il rendimento di Gabbia da quando è tornato, certamente non gli si può imputare molto a livello personale, per esempio. Certo è che se i tre titolari designati per questa stagione riusciranno a tornare il prima possibile, ciò potrebbe essere di grande aiuto, quantomeno a livello numerico. Ieri MilanNews.it ha fornito alcune indicazioni sulla situazione nell'infermeria rossonera: CLICCA QUI.

Malick Thiaw è il primo dei tre che dovrebbe tornare a disposizione di Pioli, con Tomori e Kalulu attesi per la fine del mese o giù di lì. Questa mattina la Gazzetta dello Sport titola così sul centrale tedesco: "Thiaw tornerà già con il Monza". Secondo le indiscrezioni, il classe 2001 dovrebbe tornare in gruppo settimana prossima ma non essere comunque convocato per la gara d'andata contro il Rennes. Buona potrebbe essere invece la trasferta di Monza di qualche giorno dopo.