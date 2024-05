La Gazzetta scrive: "Zirkzee il 9 per Fonseca. Il Milan è deciso"

Nella prima parte dell'estate rossonera sono due le priorità del club: ufficializzare l'accordo con il nuovo allenatore e trovare l'erede di Olivier Giroud come centravanti. E se per il primo obiettivo sembra essere ormai sul rettilineo finale la trattativa che porta Paulo Fonseca, per quanto riguarda la nuova punta c'è ancora da lavorare. I rossoneri però hanno bene in mente i propri obiettivi e il primo nome sulla lista è, da tempo, Joshua Zirkzee il cui arrivo sarebbe perfetto per far cominciare il tecnico portoghese con il piede giusto.

Lo pensa anche la Gazzetta dello Sport che questa mattina titola così: "Zirkzee il 9 per Fonseca. Il Milan è deciso, vuole dare Joshua al nuovo tecnico". Nel sottotitolo viene fornita qualche indicazione in più: "L'attaccante del Bologna sempre più un obiettivo. La clausola da 40 milioni attira molto". Pagare "solo" 40 milioni per un giovane attaccante in rampa di lancio è una ghiotta occasione, specialmente se si considera il prezzo del cartellino degli altri candidati, da Sesko a Gyokeres. Ci sono però due ostacoli: "Due insidie: gli agenti e i club di Premier". I primi chiedono ampie commissioni, i secondi sono sempre lo spauracchio di ogni altro club europeo con le loro risorse economiche.