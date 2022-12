La Gazzetta si domanda: "Non è che il Milan somiglia un po' alla Francia?"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport, in vista della ripresa del campionato fra tredici giorni, ha proposto tredici domande che riguardano la massima serie. Un quesito anche sul club rossonero: "Non è che il Milan somiglia un po' alla Francia?". La rosea ha voluto trovare questa similitudine partendo dai punti di contatto che effettivamente ci sono già: il modulo 4-2-3-1 e due giocatori, Theo e Giroud. Allo stesso tempo a sinistra c'è il top player Leao che come stile di gioco è secondo solo a Mbappè mentre in mezzo al campo la coppia Bennacer-Tonali ha poco da invidiare a quella francese. Il salto di qualità dovrebbe farlo De Ketelaere magari prendendo proprio spunto dal fantastico Mondiale giocato da Antoine Griezmann che partiva trequartista ma poi con intelligenza sapeva spostarsi bene per coprire il campo anche da mezzala. Sta a lui.