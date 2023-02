La Gazzetta si interroga: "De Ketelaere che crollo. Quale futuro?"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Per Charles De Ketelaere arriva il Monza, la gara che all'andata - con un errore simile a quello fatto vedere con il Tottnenham - aveva sancito l'inizio del periodo più oscuro del giovane belga in questa sua prima stagione rossonera che, a dirla tutta, continua anche oggi. La Gazzetta dello Sport titola: "Quale futuro?". E un po' più su nell'occhiello: "De Ketelaere che crollo. Ma il piano-Milan resta, da vice Diaz a titolare". Il morale del calciatore è molto basso e lo si è visto dopo l'opportunità sprecata in Champions: per fortuna il club ma anche i compagni lo sostengono, come ha dimostrato Rafa Leao andato subito da lui a consolarlo e a spronarlo con un abbraccio e le parole : "Sta arrivando, fratello". Un cambio di modulo anche non è possibile, dal momento che per Pioli non può essere un vero e proprio numero 9 o almeno non può esserlo per il tipo di gioco dell'allenatore rossonero. Dunque le sue carte continuerà a giocarsele come vice Brahim al momento, nonostante a inizio anno si pensava che i ruoli potessero essere invertiti. Sicuramente a fine anno è molto difficile pensare che il belga possa essere prestato o addirittura ceduto: il club ha fatto un investimento in cui crede moltissimo e ci tiene a ricordarlo in ogni occasione. Charles si giocherà le sue carte fino in fondo.