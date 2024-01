La Gazzetta si prepara all'incrocio Giroud-Zirkzee: "Sfida tra 9 totali"

vedi letture

Questo sabato sera, a San Siro, il Milan ospiterà il Bologna, la rivelazione più grande del campionato che, infatti, si gioca la sfida per continuare a sognare in un posto in Europa. Tra i tanti protagonisti delle due squadre, la sfida a distanza più interessante potrebbe senza dubbio essere quella tra Olivier Giroud e Joshua Zirkzee, i due centravanti. La Gazzetta dello Sport titola così: "Giroud-Zirkzee, sfida tra 9 totali".

Un incrocio che ha anche il sapore del mercato, con l'olandese che più volte è stato indicato come possibile obiettivo rossonero in grado di sostituire o completarsi con il francese. Da una parte c'è Giroud che a 37 anni sta vivendo una delle migliori stagioni ed è insieme a Thuram il miglior assistman di tutto il campionato. Dall'altra c'è Zirkzee che sta vivendo il suo anno di consacrazione e lo sta facendo da attaccante completo: in estate è previsto un assalto non solo dal Milan ma da diversi club europei. Sabato intanto si ritroveranno l'uno di fronte all'altro.