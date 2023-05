La Gazzetta su Cardinale: "Gerry torna in città. La grande Europa è la priorità"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina dedica un approfondimento a Gerry Cardinale, proprietario del Milan e numero uno di RedBird. Il titolo: "Gerry torna in città. La grande Europa è la priorità".

A distanza di pochi giorni anche il patron americano tornerà a San Siro e spera di assistere a uno spettacolo diverso tra Milan e Inter rispetto alla gara di andata. Martedì infatti Cardinale sarà a San Siro: le sue presenze alla Scala del Calcio, prima di mercoledì scorso, erano sempre state favorevoli per i rossoneri. L'obiettivo dichiarato di Gerry, e ci mancherebbe, è il ritorno in Champions League come aveva dichiarato in una recente intervista rilasciata a Sportico, per questo ci tiene a stare vicino alla squadra.