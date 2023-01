La Gazzetta su De Ketelaere: "Non è solo colpa sua ma si spegne troppo presto"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, analizza la prova di Charles De Ketelaere che, alla vigilia della sfida con il Torino, era un po' l'osservato speciale: chance da titolare e come punta. Il titolo proposto dalla rosea recita: "Non è solo colpa sua ma si spegne troppo presto". Imputare la mancata qualificazione solo alla prestazione del belga è troppo, dal momento che tutta la squadra ha peccato di lucidità e concretezza, anzi c'è da dire che De Ketelaere gioca un primo tempo in cui si fa vedere un paio di volte e colpisce anche un legno sfortunato. Il problema è che il 2001, con il passare dei minuti, scompare un po dal campo. Il Milan continua a proteggerlo e anche Maldini, ai microfoni di Mediaset prima della partita, ha detto: "Parliamo di un giocatore di 21 anni, sul quale è stato fatto un progetto a lunga scadenza. Non si può pensare che una partita di Coppa Italia a gennaio sia l’ultima spiaggia: serve equilibrio". Al momento, però, servono risposte.