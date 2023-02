La Gazzetta su Diaz in apertura: "Milan, colpo da 10"

MilanNews.it

"Milan, colpo da 10", questo è il titolo della Gazzetta dello Sport per parlare di Brahim Diaz, match-winner rossonero per la partita di andata degli ottavi di Champions contro il Tottenham. Il gol dello spagnolo ha riaperto le discussioni sul futuro del calciatore, il cui prestito dal Real Madrid scadrà al termine di questa stagione. Il Milan vuole riscattarlo, magari ottenendo uno sconto, mentre il giocatore, a cui sicuramente piacerebbe rimanere in rossonero, vorrebbe avere un pochino più di stabilità e certezza nel suo futuro. Presto ci sarà un vertice con il Real.