La Gazzetta su Ekitike: "Pista in salita: lui vuole San Siro"

Hugo Ekitike, classe 2002 in forza al Psg, è uno dei nomi che il Milan ha monitorato e sta monitorando come nuovo attaccante. Un eventuale trasferimento in rossonero è sempre apparso difficile con la dirigenza di via Aldo Rossi che non vorrebbe andare oltre un prestito con diritto mentre i parigini spingono per l'obbligo. La Gazzetta dello Sport oggi titola: "Ekitike pista in salita. Lui vuole San Siro". La strada appare tortuosa con il Psg che sarebbe a un passo dall'accordo con il West Ham mentre il giocatore vorrebbe venire al Milan anche se, a oggi, appare difficile.