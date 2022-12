La Gazzetta su Giroud: "Nato vice, è diventato re. Non sottovalutate Olivier, sta per riprendersi il Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così su Giroud: "Nato vice, è diventato re. Non sottovalutate Olivier, sta per riprendersi il Milan". Arrivato in rossonero come vice Ibrahimovic, il francese ha conquistato la titolarità a suon di gol pesantissimi e ora, dopo il Mondiale con la Francia, è pronto a tornare in campo con il Diavolo.