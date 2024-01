La Gazzetta su Hernandez centrale: "Jolly Theo. Pioli non lo sposta più"

Theo Hernandez centrale è stato il risvolto positivo che è scaturito come conseguenza dei troppi infortuni subiti dal Milan nel reparto difensivo. Il terzino francese si è messo fin da subito a disposizione e ha ritrovato smalto e concentrazione, a suon di prestazioni molto convincenti. Non è un caso che oggi la Gazzetta dello Sport gli dedichi un primo piano dal titolo: "Jolly Theo".

Nell'occhiello la rosea scrive: "Hernandez, che centrale. Pioli non lo sposta più". Poi nel sottotitolo aggiunge: "Prima terzino, ora in mezzo, come il suo mito Maldini. La chiave è la testa". La Gazzetta fa un confronto tra il suo rendimento da terzino e quello da centrale in questa stagione. Alcuni numeri: vince più contrasti a partita (1,8 contro 0,8); effettua più intercetti (1,3 contro 0,6); la sua media voto si è alzata (da 5,82 a 6,38). Questo a discapito della sua produzione offensiva: meno tocchi nella metà campo avversaria e meno occasioni create.