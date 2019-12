L'edizione odierna della Gazetta dello Sport titola così questa mattina su Zlatan Ibrahimovic: "Con me o contro di me". In Italia, l'attaccante svedese ritroverà tanti amici, ma anche tanti nemici: tra i primi ci sono per esempio Gattuso, Mihajlovic e Lukaku, mentre i bianconeri Cristiano Ronaldo, Chiellini e Rabiot non sembrano attirare le simpatie di Ibra.