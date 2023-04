La Gazzetta su Ibra: "Zlatan di nuovo ko. Rinnovo improbabile, ma lui non si arrende"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Ibrahimovic: "Zlatan di nuovo ko. Rinnovo improbabile, ma lui non si arrende". Lo svedese si è fermato nuovamente e ci sono molti dubbi sul suo futuro. Il rinnovo con il club di via Aldo Rossi sembra essere improbabile, ma lui non sembra ancora intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo.