La Gazzetta su Leao e Kvara: "Fantasia ad alta velocità"

"Fantasia ad alta velocità": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia che saranno i due grandi protagonisti del big-match di campionato di domenica sera a San Siro tra Milan e Napoli. Tra le qualità più importanti di entrambi ci sono la velocità e il dribbling. Sia Pioli che Mazzarri punteranno molto su di loro per provare a portare a casa tre punti d'oro nella corsa Champions delle due squadre.

Tra il portoghese e il georgiano c'è grande stima, come testimonia lo scambio di complimenti nella scorsa stagione: "Crack" è il messaggio scritto da Leao sui social sotto un post di Kvara. Il georgiano, in un intervista alla Rosea di qualche tempo fa, aveva invece parlato così del numero 10 del Milan: "Mi piace la semplicità di Rafa, la sua umiltà. Sul campo è un campione e fuori non è da meno. Lo rispetto tanto, mi ha reso felice con quel gesto così gentile. Ci siamo scambiati la maglia e io gli ho augurato il meglio, perché se lo merita davvero".