La Gazzetta su Leao e Kvara: "L'Europa vi fa ricchi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Leao e Kvaratskhelia: "L'Europa vi fa ricchi". Andare avanti in Champions League porterebbe nuovi introiti importanti nelle casse dei due club, soldi che Milan e Napoli potrebbero usare per blindare i loro gioielli. Per quanto riguarda il portoghese, Rafa è felice e ritrovato: è il momento ideale per trattare il rinnovo.