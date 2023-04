La Gazzetta su Leao-Giroud e Kvara-Osimhen: "Comandano le coppie"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha sottolineato quale sarà il duello per eccellenza tra Napoli e Milan, quello in attacco. Per questo la rosea ha titolato: "Comandano le coppie". Da una parte il duo azzurro formato da Kvaratskhelia e Osimhen, dall'altro quello rossonero di Leao e Giroud. Per gli azzurri in questa stagione 39 e 18 assist in due, per i rossoneri 23 gol e 15 assist. Nel recente passato Leao ha colpito già al Maradona, due volte, e così fece anche Olivier Giroud nella partita di campionato della scorsa stagione. L'approdo in semifinale passerà anche dal rendimento e dalla sfida a distanza tra queste due coppie.