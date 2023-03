La Gazzetta su Leao: "Non segna e non firma: serve il vero Rafa"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan si è ritrovato, Rafael Leao no. Nonostante l'assist per Messias che ha chiuso sul 2-0 la sfida casalinga contro l'Atalanta, il portoghese non è certo tra gli elementi più in forma nelle ultime e vittoriose partite dei rossoneri. Il gol gli manca da metà gennaio le differenza di rendimento tra il Leao della prima parte di stagione (7 gol e 8 assist in 20 gare) e quello del 2023 (2 gol e 2 assist in 12 uscite) è abissale. Inoltre, come riferisce La Gazzetta dello Sport, manca ancora la firma sul rinnovo del contratto. I rossoneri offrono 6,5 milioni a stagione fino al 2027, mentre lui continua a non dare certezze sul suo futuro.