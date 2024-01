La Gazzetta su Loftus-Cheek: "Uno stacco in paradiso e già cinque gol fatti. Ruben ora è un leader"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Loftus-Cheek, autore ieri contro il Bologna di due gol: "Uno stacco in paradiso e già cinque gol fatti. Ruben ora è un leader". Purtroppo la sua doppietta non è bastata al Milan per portare a casa i tre punti, ma l'inglese ha dimostrato ancora una volta che con la sua fisicità può essere devastante in Serie A.

L'ex Chelsea è salito così a quota cinque reti. Nel 2024, tra i centrocampisti, solo Zurkowski ha segnato quanto lui nei primi cinque campionati d’Europa (4 reti). "Ruben sa che può fare tanti gol" ha dichiarato ieri sera Stefano Pioli su Loftus-Cheek dopo la fine della partita contro il Bologna.