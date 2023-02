La Gazzetta su Maignan: "Mike a giorni in gruppo, ma è ancora indietro. Atalanta? Più no che sì"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Maignan: "Mike a giorni in gruppo, ma è ancora indietro. Atalanta? Più no che sì". Il portiere francese è finalmente vicino a tornare a lavorare insieme ai compagni. Ma dopo cinque mesi di stop l'estremo difensore rossonero è ancora lontano dalla condizione ideale e per questo, secondo la Rosea, è improbabile immaginarlo dal primo minuto domenica sera contro l'Atalanta.