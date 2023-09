La Gazzetta su Maignan: "Rinnovo, si comincia. Richiesta: 8-10 milioni"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così su Mike Maignan: "Rinnovo, si comincia. Richiesta: 8-10 milioni". La Rosea riferisce che sono iniziati i dialoghi tra i dirigenti rossoneri e gli agenti del portiere francese per il prolungamento dell'attuale contratto che scade nel 2026. L'entourage dell'ex Lille ha fatto una prima richiesta da 8-10 milioni di euro a stagione, in linea con i migliori estremi difensori del mondo.