La Gazzetta su Maldini: "Risollevare i big e De Ketelaere: deve intervenire"

La Gazzetta dello Sport propone quest'oggi un primo piano su Paolo Maldini e sull'influenza che può avere suo giocatori per farli ritrovare in un momento di grande difficoltà: "Risollevare i big e De Ketelaere: il dt rossonero deve intervenire". Una delle caratteristiche più positive del Maldini dirigente è sempre stata quella di rimanere al fianco della squadra in tutte le occasioni, anche le più difficili, insieme al suo collega Ricky Massara. Anche il carisma di Paolo si deve vedere in questi giorni a Milanello per ricompattare spirito e morale della squadra.