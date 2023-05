La Gazzetta su Milan-Lazio: "Pioli può solo vincere"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa i conti sulla corsa Champions e sulla sfida di domani alle 15 tra Milan e Lazio. Questo il titolo optato dalla rosea: "Sarri il cliente peggiore per il Diavolo a rilento. Pioli può solo vincere".

I rossoneri si sono complicati la vita soprattutto con il pareggio interno contro la Cremonese e adesso sono con le spalle al muro: sesti in classifica, il Milan deve necessariamente portare a casa i tre punti senza risparmiare energie contro i biancocelesti, secondi in graduatoria. Non ci sarà spazio per altro turnover, quantomeno dall'inizio e si affronterà una squadra che all'andata, a gennaio, spazzò via il peggior Milan degli ultimi tre anni con un sonoro 4-0.