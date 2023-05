La Gazzetta su Milan-Lazio: "Siccità Giroud, Immobile nervoso. Servono i loro gol"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina, in vista dello scontro tra Milan e Lazio, fa un piccolo excursus sui due attaccanti delle formazioni rossonera e biancoceleste, scrivendo: "Siccità Giroud, Immobile nervoso. Servono i loro gol". In particolare Olivier Giroud non segna in campionato dallo scorso 13 marzo quando stappò la partita poi pareggiata contro la Salernitana. I rossoneri hanno un gran bisogno del loro veterano in attacco anche perché le alternative sono state pressochè nulle per tutto l'arco della stagione: lui è l'uomo delle gare importanti, da qui alla fine ce ne saranno parecchie.