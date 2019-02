La Gazzetta su Piatek: "Kris cecchino: altro colpo al primo tiro. Ora fa paura"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Piatek, in gol anche contro la Roma: "Kris cecchino: altro colpo al primo tiro. Ora fa paura". Come spiega la Rosea, ieri sera contro i giallorossi, il polacco è andato in rete al suo primo tiro in porta e la stessa cosa era successa pure in Coppa Italia contro il Napoli. Il nuovo centravanti milanista fa molta paura a tutte le difese avversarie: "Lui avanza e le difese arretrano preoccupate" le parole nel post-partita di Rino Gattuso.