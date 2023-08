La Gazzetta su Pulisic: "Capitan America cresce e convince. Feeling con Giroud"

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Christian Pulisic, in gol ieri contro il Monza: "Capitan America cresce e convince. Feeling con Giroud". Il neo acquisto del Milan, schierato da Pioli a destra, è stato uno dei più attivi, procurandosi anche un rigore dopo una bella combinazione con Giroud. Dal dischetto è arrivato prima l'errore dell'attaccante americano che però poi è stato il più veloce di tutti ad andare sulla ribattuta e a mettere la palla in rete. L'ex Chelsea è stato certamente uno dei più convincenti in campo.