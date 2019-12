La Gazzetta su Todibo: "Dallo schianto al Barça. E adesso il Milan?"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina traccia un profilo di Todibo, il talento francese che piace tanto al Milan. Il giovanissimo difensore ha una storia particolare: perché un incidente stradale rischiava di bloccare sul nascere la sua vocazione sportiva, e perché ha cominciato da mediano per poi scivolare in difesa. Todibo ha un fisico imponente (è alto un metro e novanta), ma sa come trattare il pallone. Inoltre, è un ragazzo molto serio e professionale.