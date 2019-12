La Gazzetta su Todibo: "Milan, un colosso per la difesa: Maldini tratta con il Barça"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan, un colosso per la difesa: Maldini tratta con il Barça". Il direttore tecnico milanista è in contatto con il collega Abidal per Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 del Barcellona che ha una clausola di 150 milioni di euro. Per arrivare ad un accordo, servirà quindi un super sconto.