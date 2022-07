La Gazzetta su Tonali: "In ascesa. Play dinamico, in evoluzione. E che incursioni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua edizione di oggi La Gazzetta dello Sport propone un focus su tutti i registi o perni di centrocampo dei top club della Serie A. Per il Milan l'indiziato è Sandro Tonali che dopo l'esplosione della stagione passata e l'addio di Kessie, sarà chiamato quest'anno a consacrarsi. Nel titolo della rosea si legge: "Tonali in ascesa. Play dinamico, in evoluzione. E che incursioni". Nel corso della stagione tricolore, Sandro ha ricoperto diverse zone del campo con Pioli che lo ha spostato a suo piacimento. Nelle ultime 5 decisive gare ha trovato 3 gol anche grazie a una posizione più avanzata, quasi sulla linea di trequarti che gli permetteva di inserirsi all'interno dell'area avversaria. E chissà che nella prossima stagione Pioli non lo utilizzi nuovamente per sparigliare le carte del suo attacco.