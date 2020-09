L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Sandro Tonali: "Un asso da Champions". Il neo acquisto rossonero, che dovrebbe essere ufficializzato tra lunedì e martedì, viene visto in via Aldo Rossi come un giocatore fondamentale per la rinascita di un club vuole tornare in Champions League dopo diverse stagioni.