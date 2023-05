La Gazzetta suggerisce: "Orgoglio, Leao e...la cabala. Così il Milan può sbancare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport questa mattina cerca di trovare almeno 5 ragioni per cui il Milan può ancora sperare nella finale di Champions League. Il titolo della rosea recita: "Orgoglio, Leao e...la cabala. Così il Milan può sbancare". Il primo motivo, e ci mancherebbe, si chiama Rafael Leao: è il giocatore migliore dei rossoneri e farà di tutto per essere in campo martedì.

A inizio stagione segnò una doppietta ai nerazzurri. Chi potrà giovare del ritorno del portoghese è anche Theo Hernandez che quando ha Rafa davanti a lui gioca senza dubbio meglio e trova anche più spazi. Poi, il terzo motivo, saranno le scelte di Pioli: l'andata è stata dominata tatticamente da Inzaghi e sotto questo aspetto l'allenatore rossonero dovrà correre ai ripari, potrebbe tornare la difesa a 3 per giocare a specchio? Per il Milan poi va considerato come sempre il Dna Champions che fa sempre un certo effetto, specialmente nelle difficoltà. E poi potrebbe essere la serata di un eroe a sorpresa, magari Divock Origi: il belga è specialista in rimonte nei ritorni delle semifinali di Champions.