La Gazzetta sui nuovi: "Da Pulisic a Jovic: 21 nuovi gol. Chukwueze e Okafor in difficoltà"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa il punto sul contributo apportato dai nuovi acquisti del Milan nel corso di questa prima parte di stagione. Il titolo della rosea recita: "Da Pulisic a Jovic: 21 nuovi gol. Chukwueze e Okafor in difficoltà". Non è difficile dire che Christian Pulisic sia fino a oggi il miglior nuovo acquisto della stagione. Per l'americano, ieri nominato giocatore del mese in Serie A, 7 gol e 6 assist in 25 presenze complessive.

A livello numerico, il migliore dopo di lui è stato Luka Jovic che nell'ultimo mese si è svegliato e ha trovato il gol 5 volte. Molto bene Reijnders che non ha praticamente mai saltato una partita e ha segnato due gol. Stesse reti messe a referto da Loftus-Cheek che, complice l'infortunio, è stato un po' più discontinuo. Noah Okafor a livello di numeri è ottimo: tre gol in un minutaggio ridotto. Il problema per lo svizzero è stato rimanere sano. Deludente Samu Chukwueze, ora in Coppa d'Africa: ha segnato due reti in Champions ma ci si aspettava sicuramente di più.