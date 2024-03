La Gazzetta sui piani estivi del Milan: "Un 9 per crescere. Sesko e Zirkzee top"

Il futuro del Milan, non tanto quello prossimo che passa soprattutto dai risultati in Europa League ma quello a lungo termine, passa anche dalla scelta che la dirigenza rossonera farà sul nuovo centravanti. Si sa che Olivier Giroud potrebbe lasciare Milano a fine stagione per andare a chiudere la carriera in MLS ma anche se rimanesse, il francese avrebbe bisogno di essere utilizzato come chioccia per un attaccante più giovane e nelle situazioni più specifiche, certamente non può reggere una stagione da 50 partite anche l'anno prossimo.

Per questo motivo la Gazzetta dello Sport questa mattina parla dei movimenti che potrebbe esserci da luglio in poi: "Un 9 per crescere. Sesko e Zirkzee top". I preferiti sono Benjamin Sesko del Lipsia, già cercato in passato, è Joshua Zirkzee, altro vecchio pallino degli scout rossoneri. Il terzo è Santiago Gimenez del Feyenoord che negli ultimi due anni in Olanda sta segnando tantissimo. Senza dimenticare Jonathan David (Lille) e Viktor Gyokeres (Sporting).